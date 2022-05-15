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Назван наиболее полезный для здоровья чай

Диетолог Пакизе Гизем Акгюль: зеленый чай полезнее для здоровья, чем черный

Фото: Unsplash

Турецкий диетолог Пакизе Гизем Акгюль рассказала, какой чай наиболее полезен для здоровья. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, в отличие от черного чая, зеленый чай помогает укрепить иммунитет, предотвратить ожирение, регулировать артериальное давление и уровень сахара в крови. Она утверждает, что он богат полифенолами, витаминами В1 и В2, теанином и содержит на порядок больше витамина С.

Акгюль посоветовала заваривать зеленый чай в течение четырех-пяти минут в воде, доведенной до кипения или через несколько минут после закипания. При этом, по ее мнению, не следует использовать посуду из пластика или алюминия.

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Диетолог предупредила об опасности злоупотребления зеленым чаем, особенно при беременности, диабете, заболеваниях сердечно-сосудистой системы, почек и щитовидной железы. Здоровым людям она советует не пить более трех чашек чая в сутки, остальным лучше предварительно проконсультироваться с врачом.

Ранее сообщалось, что американский психиатр Ума Найду посоветовала употреблять напиток из чайного гриба и другие ферментированные продукты, так как они улучшают память и замедляют утрату когнитивных способностей.

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Олег Парамонов
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