Назван наиболее полезный для здоровья чай

Диетолог Пакизе Гизем Акгюль: зеленый чай полезнее для здоровья, чем черный

Турецкий диетолог Пакизе Гизем Акгюль рассказала, какой чай наиболее полезен для здоровья. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, в отличие от черного чая, зеленый чай помогает укрепить иммунитет, предотвратить ожирение, регулировать артериальное давление и уровень сахара в крови. Она утверждает, что он богат полифенолами, витаминами В1 и В2, теанином и содержит на порядок больше витамина С.

Акгюль посоветовала заваривать зеленый чай в течение четырех-пяти минут в воде, доведенной до кипения или через несколько минут после закипания. При этом, по ее мнению, не следует использовать посуду из пластика или алюминия.

Диетолог предупредила об опасности злоупотребления зеленым чаем, особенно при беременности, диабете, заболеваниях сердечно-сосудистой системы, почек и щитовидной железы. Здоровым людям она советует не пить более трех чашек чая в сутки, остальным лучше предварительно проконсультироваться с врачом.

Ранее сообщалось, что американский психиатр Ума Найду посоветовала употреблять напиток из чайного гриба и другие ферментированные продукты, так как они улучшают память и замедляют утрату когнитивных способностей.