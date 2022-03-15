Названы продукты для борьбы с депрессией и тревожностью

Психиатр Ума Найду посоветовала есть грецкие орехи, чтобы улучшить память и остроту ума

Американский психиатр Ума Найду назвала продукты питания, которые следует есть, чтобы поднять настроение, улучшить память и оказать положительное влияние на мозг. Ее советы приводит CNBC.

Эксперт посоветовала обратить внимание на специи. Все они, как правило, действуют в качестве антиоксидантов, а некоторые обладают и другими полезными свойствами. К примеру, куркума уменьшает тревожность, а шафрон помогает при борьбе с депрессией. Похожий эффект характерен и для темного шоколада.

Ферментированные продукты, к которым Ума Найду относит, в частности, йогурт, кимчи и напиток из чайного гриба, улучшают память и замедляют утрату когнитивных способностей. Авокадо, по словам специалиста, позволяет восполнить нехватку магния, которая в некоторых случаях является причиной депрессии, а грецкие орехи за счет содержащихся в них омега-3 ненасыщенных жирных кислот повышают остроту ума и укрепляют память.

Также Ума Найду рекомендует есть зелень. По ее утверждению, в ней содержатся витамин E, каротиноиды и флавоноиды, которые защищают от деменции и утраты когнитивных способностей.

Ранее сообщалось, что врачи и диетологи предупредили о вреде газированных напитков для мозга. Например, напитки с кофеином могут вызывать привыкание и негативно сказываются на сне, с сахаром — приводят к проблемам с памятью, а без сахара — повышают риск инсульта и деменции.