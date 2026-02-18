«Я буду сражаться с вами». Главный соперник Зеленского за пост президента Украины обвинил его в провале наступления ВСУ

Залужный рассказал о глубоком расколе во взаимоотношениях с Зеленским

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ), занимающий сейчас пост посла Украины в Великобритании, Валерий Залужный в интервью Associated Press (АР) рассказал «о глубоком расколе» во взаимоотношениях с президентом республики Владимиром Зеленским.

При этом агентство отметило, что именно Залужного называют главным политическим соперником нынешнего украинского лидера за пост президента страны. Однако 52-летний Залужный отказывается обсуждать свои политические амбиции, так как якобы не хочет подрывать национальное единство украинцев на фоне военных действий.

Тем не менее, в знак возможного желания баллотироваться на пост президента — после окончания военных действий – Залужный впервые публично рассказал о глубоком расколе между ним и Зеленским Assosiated Press

Отмечается, что некогда высокая популярность Зеленского снизилась по мере затягивания боевых действий. Также на его репутации отразился недавний коррупционный скандал, в котором оказались замешаны несколько его высокопоставленных чиновников. В то же время популярность Залужного у населения была укреплена несколькими успехами на поле боя. Однако вскоре Зеленский уволил его с поста командующего армией, а затем объявил о его переезде в Лондон.

Политические аналитики широко расценили этот шаг как попытку Зеленского ограничить потенциал Залужного как политического соперника, дистанцировав его от повседневных дел в Украине. Assosiated Press

Тем не менее, по словам киевского политолога Владимира Фесенко, многие украинцы видят в Залужном фигуру, способную изменить систему. «Люди будут голосовать не только за Залужного, но и против Зеленского — обвиняя его в неудачах его президентства», — указал он.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Залужный обвинил Зеленского в провале наступления

Как пишет АР, напряженность между Залужным и Зеленским возникла вскоре после начала специальной военной операции (СВО) в феврале 2022 года. Бывший главнокомандующий украинской армией признался, что часто оспаривал военную стратегию президента. По его словам, особенно острым был спор по поводу контрнаступления 2023 года, которое в результате провалилось.

Так, Залужный заявил, что разработанный им при помощи партнеров по НАТО план этого наступления провалился, потому что Зеленский и другие официальные лица не выделили необходимые ресурсы. Уточняется, что план бывшего украинского главкома состоял в формировании «единого кулака» для удара в Запорожской области, но власти Украины рассредоточили силы по обширной территории.

AP уточнило, что слова Залужного подтвердили два западных представителя оборонного ведомства. В то же время депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что офис президента Украины убеждал Залужного отказаться от обвинений в вине Зеленского в провале контрнаступления украинской армии в 2023 году.

Также экс-главком раскритиковал стратегию ВСУ. По его мнению, она опирается на нереалистичные представления о численности войск и недостаточном внедрении новых технологий.

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Залужный раскрыл причину напряженных отношений с Зеленским

Критической точки взаимоотношения Залужного и Зеленского достигли в 2022 году, когда Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыск в его кабинете, рассказал экс-главком ВСУ. По его словам, в сентябре того года после довольно напряженной встречи с Зеленским в его рабочий кабинет в Киеве нагрянули сотрудники СБУ с обыском. При этом, как утверждает Залужный, они не сообщили, что именно ищут, и он не позволил им рыться в документах и ​​компьютерах.

Кроме того, в присутствии сотрудников СБУ тогда еще главком ВСУ позвонил Андрею Ермаку, занимавшему должность главы офиса президента Украины, и пригрозил ему солдатами в центре Киева.

Я сказал Ермаку, что отражу эту атаку, потому что знаю, как сражаться. Я буду сражаться с вами и уже вызвал подкрепление в центр Киева для поддержки Валерий Залужный экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании

После этого Залужный позвонил главе СБУ Василию Малюку (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) с просьбой объяснить происходящее. Тот заверил Залужного, что не знает ничего о рейде и пообещал разобраться в ситуации.

Спустя некоторое время Залужный узнал, что за два дня до обыска агентство Малюка обратилось в районный суд Киева с просьбой выдать ордер на обыск по тому же адресу. Согласно документу, полученному AP, агентство намеревалось провести обыск в стриптиз-клубе, предположительно принадлежащем преступной организации. Однако, как сообщили AP сразу два сотрудника нового филиала стриптиз-клуба, упомянутое в заявлении заведение было закрыто по тому адресу еще до начала СВО.

Залужный уверен, что этот ранее не освещавшийся в средствах массовой информации инцидент был актом запугивания, а ордер на обыск был лишь предлогом, так как ведомство вряд ли могло ошибочно принять местонахождение главного военного командного центра страны за что-либо другое. В офисе Зеленского и СБУ отказались от комментариев по этому поводу.