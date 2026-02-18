Залужный назвал ключевые недостатки стратегии ВСУ

Залужный назвал непродуманной и нереалистичной стратегию ВСУ

Военная стратегия Вооруженных сил Украины (ВСУ) опирается на нереалистичные представления о численности войск и недостаточном внедрении новых технологий. Непродуманной украинскую стратегию в интервью Associated Press назвал экс-главком ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный.

«Ключевая проблема военной стратегии Украины заключается в том, что она зависит от нереалистичного количества войск и недостаточно хорошо продумана с точки зрения разработки и внедрения новых технологий на поле боя», — приводится в публикации мнение Залужного.

Он добавил, что очень внимательно следит за ходом боевых действий, хоть и не участвует в принятии военных решений.

В интервью Залужный также обвинил президента Украины Владимира Зеленского в провале контрнаступления 2023 года. План бывшего украинского главкома состоял в формировании «единого кулака» для удара в Запорожской области, но, по его словам, власти Украины рассредоточили силы по обширной территории.