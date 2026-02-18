Реклама

Залужный пригрозил Ермаку военными в центре Киева

Залужный во время обыска СБУ в его офисе пригрозил Ермаку военными в Киеве
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Валерий Залужный

Валерий Залужный. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) и ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный рассказал об угрозах экс-главе офиса президента Украины Андрею Ермаку во время рейда на командный пункт в 2022 году. Его слова передает Assosiated Press (АР).

По словам Залужного, в сентябре 2022 года сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) попытались провести обыск в его офисе. Он подчеркнул, что закрыл доступ к части документов.

«Я сказал Ермаку, что отражу эту атаку, потому что знаю, как сражаться. Я буду сражаться вместе с вами и уже вызвал подкрепление в центр Киева для поддержки», — пересказал Залужный свой разговор с экс-главой офиса президента Украины.

В этом же интервью Залужный обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в провале контрнаступления в 2023 году. По его словам, глава республики не выделил необходимых для наступления ресурсов.

