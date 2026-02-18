AP: СБУ перепутала штаб Залужного со стриптиз-клубом и провела там обыск

Служба безопасности Украины (СБУ) в 2022 году провела обыск в стриптиз-клубе, перепутав его со штабом главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом пишет Associated Press (АР).

По словам Залужного, в сентябре 2022 года у него прошла напряженная встреча с украинским президентом Владимиром Зеленским. После нее он отправился в свой кабинет, где уже через несколько часов проводились обыски сотрудниками СБУ. Что именно искали в документах и технике представители Службы безопасности Украины, они не уточняли.

После этого Залужный позвонил главе СБУ Василию Малюку (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), который заявил, что не знает ничего о рейде. Он пообещал главкому ВСУ разобраться в ситуации.

«Позже он узнал, что за два дня до этого агентство Малюка обратилось в районный суд Киева с просьбой выдать ордер на обыск по тому же адресу. Согласно судебному документу, полученному AP, агентство намеревалось провести обыск в стриптиз-клубе, предположительно принадлежащем преступной организации», — передает AP. По словам Залужного, СБУ использовала ордер на обыск лишь как предлог, так как ее сотрудники не могли перепутать адрес штаба главкома ВСУ.

Залужный вместе с тем назвал виновного в провале контрнаступления Вооруженных сил Украины в 2023 году. Он обвинил в этом украинского лидера Владимира Зеленского.