Россиянка описала женщин самой опасной страны мира словами «умеют жить на полную катушку»

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: John and Lisa Merrill / DanitaDe / Globallookpress.com

Российская тревел-блогерша Марина Ершова описала женщин Белиза словами «умеют жить на полную катушку». Своими наблюдениями девушка поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

«Сначала ты на них просто смотришь — и не понимаешь. Как они могут так свободно себя вести? В России бы уже сто взглядов прожгли — "смотри, юбка короткая", "губы подкачала". А тут — женщина идет, и она знает, что красива. Без тени сомнения», — рассказывает автор блога.

Ершова отметила, что девушки в этой латиноамериканской стране не пытаются быть удобными для других. Белизские женщины убеждены, пишет блогерша, что жизнь нужна не для того, чтобы страдать и собирать волю в кулак. «И что особенно прелестно — тут нет этого вечного соревнования "у кого сумка дороже". Тут важно другое — у кого улыбка шире», — подчеркивает российская путешественница.

Она назвала жительниц Белиза умеющими флиртовать и невероятно открытыми в дружбе. Особенно россиянке понравилась их искренность.

Ранее эта блогерша описала Белиз словами «как Россия после курса психотерапии». Российская туристка написала, что белизцы, как и россияне, сталкиваются с трудностями, но в отличие от жителей РФ, ни о чем не переживают и не спешат.

