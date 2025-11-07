Путешествия
03:30, 7 ноября 2025Путешествия

Тревел-блогерша описала Белиз словами «как Россия после курса психотерапии»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Jake Warga / DanitaDelimont.com / Globallookpress.com

Тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Белизе и сравнила его с Россией. Своими наблюдениями девушка поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По мнению автора публикации, две страны между собой похожи дорогами и «мистической тягой» к добру. При этом белизцы, как и россияне, сталкиваются с трудностями, но в отличие от жителей РФ, ни о чем не переживают. «Белиз — это как Россия, только после курса психотерапии и переезда к морю. Маленькая страна, где никто никуда не спешит, потому что и так все происходит», — такими словами Ершова описала свои впечатления.

Путешественница объяснила, что белизцы не умеют сравнивать себя с жителями других стран. Девушка считает, что этому соотечественникам стоит поучиться у латиноамериканцев, чтобы построить «идеальную» страну. «Мы все время в соревновании, даже когда никто не соревнуется. А тут — никто никому ничего не доказывает. И это, как оказалось, страшно приятно», — заключила туристка.

Ранее эта блогерша описала отношение жителей Белиза к россиянам словами «им все равно, кто ты». Приехав в одну из самых криминальных стран Латинской Америки, она почувствовала, что там никто не ненавидит граждан России.

