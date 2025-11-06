Блогерша описала отношение жителей Белиза к россиянам словами «им все равно, кто ты»

Российская тревел-блогерша Марина Ершова описала отношение жителей Белиза к соотечественникам словами «им все равно, кто ты». Своими впечатлениями девушка поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Приехав в одну из самых криминальных стран Латинской Америки, она почувствовала, что там никто не ненавидит россиян. «Более того — никто тебя вообще не идентифицирует как русского. Им просто все равно», — отметила Ершова.

Блогерша подчеркнула, что сам Белиз — это многокультурная и многонациональная страна. «Русский акцент здесь не вызывает ни страха, ни восторга. Ты просто еще один человек, который приехал посмотреть, как красиво Карибское море», — пишет россиянка.

Она рассказала, что местные ценят уважение и доброжелательность. Она рекомендовала не строить из себя «особенного». По ее словам, в этой стране не любят таких людей. «Они чувствуют высокомерие за километр, но не отвечают агрессией. Просто перестают замечать тебя», — пояснила тревел-блогерша.

Российский тревел-блогер побывал в Белизе, в одном из самых криминальных государств мира, и описал страну фразой «какая-то домашняя». Местные люди ему тоже понравились.