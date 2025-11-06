Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
03:30, 6 ноября 2025Путешествия

Блогерша описала отношение жителей Белиза к россиянам словами «им все равно, кто ты»

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: JC Cuellar / Shutterstock / Fotodom

Российская тревел-блогерша Марина Ершова описала отношение жителей Белиза к соотечественникам словами «им все равно, кто ты». Своими впечатлениями девушка поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Приехав в одну из самых криминальных стран Латинской Америки, она почувствовала, что там никто не ненавидит россиян. «Более того — никто тебя вообще не идентифицирует как русского. Им просто все равно», — отметила Ершова.

Материалы по теме:
«Смотрят как на дикость». Какие привычки и традиции россиян пугают иностранцев?
«Смотрят как на дикость». Какие привычки и традиции россиян пугают иностранцев?
20 октября 2025
«Русский человек потеряет тут голову». Сальвадор прослыл самой опасной страной мира. Но почему российские туристы от него без ума?
«Русский человек потеряет тут голову». Сальвадор прослыл самой опасной страной мира. Но почему российские туристы от него без ума?
3 сентября 2025

Блогерша подчеркнула, что сам Белиз — это многокультурная и многонациональная страна. «Русский акцент здесь не вызывает ни страха, ни восторга. Ты просто еще один человек, который приехал посмотреть, как красиво Карибское море», — пишет россиянка.

Она рассказала, что местные ценят уважение и доброжелательность. Она рекомендовала не строить из себя «особенного». По ее словам, в этой стране не любят таких людей. «Они чувствуют высокомерие за километр, но не отвечают агрессией. Просто перестают замечать тебя», — пояснила тревел-блогерша.

Российский тревел-блогер побывал в Белизе, в одном из самых криминальных государств мира, и описал страну фразой «какая-то домашняя». Местные люди ему тоже понравились.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Евросоюз готовится ужесточить въездные правила для россиян. Граждане РФ могут лишиться доступа к одному виду виз

    Отсутствие Лаврова на оперативном заседании Совбеза России объяснили

    Российский сенатор назвал визит Джоли в Херсон пиар-акцией на голоде и страхе

    Мировые цены на говядину выросли до максимума с 1960 года

    Блогерша описала отношение жителей Белиза к россиянам словами «им все равно, кто ты»

    На Солнце произошел второй крупный выброс плазмы

    Меган Маркл вернулась к съемкам в Голливуде

    Временные ограничения на прием и выпуск судов ввели еще в трех российских аэропортах

    Задержан голый пенсионер на велосипеде

    Иностранные компании почти оставили попытки уйти из России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости