Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:30, 31 октября 2025Путешествия

Россиянин описал одну из самых криминальных стран мира фразой «какая-то домашняя»

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Wirestock / Freepik

Российский тревел-блогер побывал в Белизе, одной из самых криминальных стран мира, и описал государство фразой «какая-то домашняя». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

Россиянин написал, что в Белиз хотел давно — в настоящее время страна является одной из точек на его пути в США. Он рассказал, что государство — удивительно маленькое, но в нем турист почувствовал себя по-домашнему.

Материалы по теме:
«Женская сила здесь настоящая». Россияне нашли в Латинской Америке страну безопаснее Мексики. Чем она их удивила?
«Женская сила здесь настоящая». Россияне нашли в Латинской Америке страну безопаснее Мексики. Чем она их удивила?
17 июля 2025
«Это стало моей суперсилой». 25-летний американец объездил весь мир из-за ОКР. Что ему это дало?
«Это стало моей суперсилой». 25-летний американец объездил весь мир из-за ОКР. Что ему это дало?
8 сентября 2025

Английский в Белизе является официальным языком. «Но на улицах ты слышишь коктейль из испанского, креольского и еще пары языков, о которых даже не подозревал», — рассказал блогер. Местные люди ему тоже понравились. «Приветливые, но без липкой назойливости — кивают, улыбаются, желают хорошей дороги», — написал россиянин.

Согласно ресурсу Numbeo с глобальной базой данных о качестве жизни в разных странах, Белиз входит в топ-50 стран по распространенности организованной преступности.

Ранее тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Панаме. Она описала отличие этой страны от своей родины фразой «никто не орет, не хамит».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дроны ВСУ атаковали Орел. Обломки сбитых БПЛА повредили оборудование местной ТЭЦ

    Россиянин описал одну из самых криминальных стран мира фразой «какая-то домашняя»

    Трамп уронил шоколадку на землю и подарил ее ребенку

    Клиенты российских банков пожаловались на одностороннее изменение условий кредитов

    Российский депутат предложил продавать рыбу за полцены в один день недели

    Cделку «Лукойла» с Gunvor назвали исторической

    Средства ПВО отразили атаку БПЛА в российском регионе

    Сын Медведева выступил против расстрелов за коррупцию в России

    Сексолог оценила опасность использования вибраторов в грозу

    Крокодил утащил мужчину в реку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости