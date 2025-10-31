Россиянин описал одну из самых криминальных стран мира фразой «какая-то домашняя»

Российский тревел-блогер побывал в Белизе, одной из самых криминальных стран мира, и описал государство фразой «какая-то домашняя». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

Россиянин написал, что в Белиз хотел давно — в настоящее время страна является одной из точек на его пути в США. Он рассказал, что государство — удивительно маленькое, но в нем турист почувствовал себя по-домашнему.

Английский в Белизе является официальным языком. «Но на улицах ты слышишь коктейль из испанского, креольского и еще пары языков, о которых даже не подозревал», — рассказал блогер. Местные люди ему тоже понравились. «Приветливые, но без липкой назойливости — кивают, улыбаются, желают хорошей дороги», — написал россиянин.

Согласно ресурсу Numbeo с глобальной базой данных о качестве жизни в разных странах, Белиз входит в топ-50 стран по распространенности организованной преступности.

Ранее тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Панаме. Она описала отличие этой страны от своей родины фразой «никто не орет, не хамит».