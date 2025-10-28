Путешествия
03:34, 28 октября 2025Путешествия

Тревел-блогерша описала отличие Панамы от России фразой «никто не орет, не хамит»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Sol Cerrud / Unsplash

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Панаме и описала отличие этой страны от своей родины фразой «никто не орет, не хамит». Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, в Панаме безопаснее, чем в России, благодаря чему впервые за долгое время она перестала оглядываться на улицах. Кроме того, в этой стране Латинской Америки нет проблем с алкоголизмом, а если кому-то тяжело — он идет к океану, а не пьет. Еще одним плюсом жизни там Ершова назвала хорошую погоду в течение всего года.

Также путешественница заметила, что бюрократии в Панаме меньше, а люди в этом государстве добрее, чем в России.

Ранее эта же тревел-блогерша пожаловалась на «токсичных русских», которые живут за границей. По словам Ершовой, в эмиграции они часто испытывают чувство утраты, ностальгии и одиночества.

    

    Все новости