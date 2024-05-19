Путешествующая по миру россиянка пожаловалась на «токсичных русских» за границей

Тревел-блогерша Марина Ершова, путешествующая по миру, пожаловалась на «токсичных русских», которые живут за границей. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что переезд в другую страну — непростой процесс, связанный со множеством жертв и трудностей, которые неизбежно влияют на психологию и поведение людей. По ее словам, соотечественники часто покидают родину «не от хорошей жизни».

«Им приходится бросить все на родине: друзей, родственников, знакомых, продать всю недвижимость и покинуть привычную (хоть и серую) среду. Этот разрыв с прошлым — тяжелое испытание, которое накладывает отпечаток на личность и формирует определенный тип поведения», — отметила Ершова.

Она добавила, что россияне в эмиграции часто испытывают чувство утраты, ностальгии и одиночества. Им приходится адаптироваться к новым культурным нормам, учить язык, искать работу и обустраивать быт в незнакомой среде. С точки зрения путешественницы, все это часто сопровождается сильным стрессом.

«Эти трудности делают не самых успешных русских, которые до этого жили в плохом положении на родине, за границей еще злее, несчастнее, менее приветливыми. И я не первая, кто выражает такое мнение о россиянах, которые живут за границей, — они становятся токсичными, и в этом есть доля правды», — заключила автор.

Ранее эта же тревел-блогерша назвала минусы жизни за границей. В частности, она предупредила, что при отъезде из родной страны люди теряют связь с семьей и близкими.