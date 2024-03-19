Российская тревел-блогерша назвала плюсы и минусы жизни за границей

Российская тревел-блогерша Марина Ершова, побывавшая в разных странах, назвала плюсы и минусы жизни за границей. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

В первую очередь, отметила она, переезд требует больших финансовых ресурсов, в том числе на визу, билеты, аренду жилья и обучение детей, если они есть. Кроме того, покидая родину, человек теряет связь с родными и близкими.

«Это может вызвать чувство одиночества и социальной изоляции, особенно в начальный период адаптации. Более чувствительны оказываются дети и подростки, которые первое время за границей будут истерить из-за нехватки своих друзей и знакомых», — предупредила блогерша.

В числе плюсов, по мнению Ершовой, возможность получить образование за рубежом. «Обучение за рубежом не только поможет освоить язык, но и даст диплом, признаваемый во многих странах, что способствует карьерному росту и повышению заработной платы», — аргументировала путешественница.

Кроме того, на ее взгляд, переезд может улучшить условия жизни, в том числе качество медицинских услуг. «Даже временный переезд за границу — это большой жизненный опыт, который обогащает личность, расширяет кругозор и способствует саморазвитию», — заключила она.

Ранее эта же тревел-блогерша остановилась в кемпинге, куда приехали несколько больших компаний туристов из Германии, и поделилась впечатлениями. Она пожаловалась, что немцы шумно и невоспитанно себя вели и наутро не убрали за собой.