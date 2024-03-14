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05:30, 14 марта 2024Путешествия

Россиянка остановилась в кемпинге с немцами и пожаловалась на их невоспитанность

Фото: Bildverlag Bahnmüller / Globallookpress.com

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Новой Зеландии и остановилась там в кемпинге, куда приехали несколько больших компаний туристов из Германии. Своими впечатлениями от встречи с ними она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

«Странно, что позволив себе поездку в Новую Зеландию, немцы активно пользуются бесплатными парковками. Порой негде встать из-за большого количества машин, так они встают прям-таки "на голову", паркуются так, что ты утром не выедешь. А еще не соблюдают и малейшего личного пространства», — пожаловалась россиянка.

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По словам автора публикации, в полночь немецкие туристы начали пить алкоголь, устроили веселье и шумели, мешая отдыхать окружающим.

«Додуматься уйти от чужих машин подальше и веселиться, не мешая другим, немцы не в состоянии. Или они просто не хотят этого делать. Отсюда я делаю вывод, что немцы — невоспитанные люди», — заключила Ершова.

Путешественница добавила, что утром гости из Германии оставили после себя на парковке кемпинга беспорядок и не убрали пустые бутылки, вещи и еду.

Ранее другая россиянка пошла на свидание с немцем и разозлилась из-за некоторых его качеств. Туристка рассказала, что ее спутник получал зарплату в три раза больше, чем она, однако постоянно просил ее купить что-нибудь поесть или выпить.

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      Марина Черняк
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