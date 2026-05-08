Преступник попытался угнать машину с женщинами и детьми в салоне и поплатился жизнью

В США техасец убил преступника, который попытался угнать машину с детьми

В США преступник попытался угнать машину техасца с его семьей в салоне и поплатился жизнью. Об этом сообщает New York Post.

В воскресенье, 3 мая, мужчина, имя которого не называется, совершил ДТП на шоссе недалеко от Далласа, вылез из машины и побежал к ближайшей заправке. Там он попытался угнать автомобиль, в котором находились мужчина, две женщины и дети. Преступник открыл водительскую дверь, между ним и водителем завязалась борьба. В это время женщины и дети выскочили из машины.

В итоге водитель выхватил пистолет и произвел десять выстрелов по угонщику. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти не смогли. Полиция до сих пор не смогла установить его личность. Семья водителя не пострадала. Мужчина остался на месте до приезда правоохранителей. В офисе шерифа заявили, что американец действовал в рамках самообороны.

Ранее сообщалось, что в Таиланде вор попытался сбежать из обворованного дома и поплатился жизнью. Мужчина выбил окно и сильно порезался.