Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
18:10, 15 апреля 2026

Долина призналась в мечте сыграть булгаковскую Маргариту

Ольга Коровина

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Народная артистка России Лариса Долина призналась, что мечтает исполнить роль Маргариты в спектакле по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Ее комментарий приводит ТАСС.

«Тут я по возрасту уже точно не подойду. Но я бы очень хотела сыграть булгаковскую Маргариту», — рассказала певица.

Долина сообщила, что другим интересным персонажем для нее является Таис Афинская — героиня одноименного исторического романа советского писателя Ивана Ефремова.

Ранее Долина рассказала, что больше не хочет выходить замуж. Певица объяснила, что ей комфортно находиться одной и не тяготиться домашними обязанностями. При этом она пожелала всем любви, так как без нее невозможно существовать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России выпустило заявление о действиях Европы на фоне роста потерь ВСУ

    Аналитик заявил о стремящемся к 70 рублям курсе доллара

    Врач предупредила о неочевидной опасности поцелуев

    Стало известно о смерти создателя московской школы сюрреализма

    Россиянам назвали минимальную цену загородного дома

    В Грузии сравнили армии республики и стран НАТО

    Психолог рассказала о влиянии ЕГЭ на психику детей

    Мужчина купил лотерейный билет и выиграл картину Пикассо за миллион евро

    Сумма арестованных активов главы российского агрохолдинга превысила 6,7 миллиарда рублей

    Россиянам раскрыли модное сочетание в одежде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok