Долина призналась в мечте сыграть булгаковскую Маргариту

Долина призналась, что мечтает о главной роли в спектакле «Мастер и Маргарита»

Народная артистка России Лариса Долина призналась, что мечтает исполнить роль Маргариты в спектакле по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Ее комментарий приводит ТАСС.

«Тут я по возрасту уже точно не подойду. Но я бы очень хотела сыграть булгаковскую Маргариту», — рассказала певица.

Долина сообщила, что другим интересным персонажем для нее является Таис Афинская — героиня одноименного исторического романа советского писателя Ивана Ефремова.

Ранее Долина рассказала, что больше не хочет выходить замуж. Певица объяснила, что ей комфортно находиться одной и не тяготиться домашними обязанностями. При этом она пожелала всем любви, так как без нее невозможно существовать.