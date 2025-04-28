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16:01, 28 апреля 2025Силовые структуры

Организаторов экскурсии в московский коллектор осудили

Фигуранты дела о гибели людей на экскурсии в Москве получили до 8,5 лет колонии
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Москве Мещанский суд приговорил организаторов нелегальной экскурсии по коллекторам подземной реки Неглинки в Москве к срокам до 8,5 года. Об этом сообщает ТАСС.

Организаторы тура, диггер Никита Дубас и гендиректор «Спутника» Александр Ким, признаны виновными по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Так, Ким получил 5,5 года лишения свободы, а Дубас — 8,5 года заключения. Оба будут отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме того, иск потерпевших о сумме порядка 34 миллионов рублей суд удовлетворил частично.

Ранее сообщалось, что Дубас частично признал вину, Ким отрицает причастность к трагедии.

20 августа 2023 года участники экскурсии по подземным коллекторам спустились под землю через кирпичный коллектор 1906 года, расположенный в районе Олимпийского проспекта. В этот день на столицу обрушился сильный ливень, из-за которого уровень воды в городских коммуникациях резко вырос. Позже спасатели выловили из воды восемь тел.

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