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14:34, 24 апреля 2025Силовые структуры

Организаторам экскурсии в московский коллектор запросили сроки

Обвинение запросило сроки фигурантам дела о гибели людей на экскурсии в Москве
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Baza

Обвинение запросило сроки организаторам нелегальной экскурсии по коллекторам подземной реки Неглинки в Москве. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

Организатора тура Никиту Дубаса требуют отправить в колонию на девять лет, а гендиректора «Спутника» Александр Кима — на шесть лет. Отмечается, что глава «Авангарда» Александр Лазовский к началу следствия уехал из России. Именно на «Спутнике» и в «Авангарде» продавали билеты на подземную экскурсию.

Дубас частично признал вину, Ким отрицает причастность к трагедии.

Днем 20 августа 2023 года участники экскурсии по подземным коллекторам спустились под землю через кирпичный коллектор 1906 года в районе Олимпийского проспекта. В этот день на столицу обрушился сильный ливень, из-за которого уровень воды в городских коммуникациях резко вырос. Позже спасатели выловили из воды восемь тел.

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