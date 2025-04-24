Организаторам экскурсии в московский коллектор запросили сроки

Обвинение запросило сроки фигурантам дела о гибели людей на экскурсии в Москве

Обвинение запросило сроки организаторам нелегальной экскурсии по коллекторам подземной реки Неглинки в Москве. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

Организатора тура Никиту Дубаса требуют отправить в колонию на девять лет, а гендиректора «Спутника» Александр Кима — на шесть лет. Отмечается, что глава «Авангарда» Александр Лазовский к началу следствия уехал из России. Именно на «Спутнике» и в «Авангарде» продавали билеты на подземную экскурсию.

Дубас частично признал вину, Ким отрицает причастность к трагедии.

Днем 20 августа 2023 года участники экскурсии по подземным коллекторам спустились под землю через кирпичный коллектор 1906 года в районе Олимпийского проспекта. В этот день на столицу обрушился сильный ливень, из-за которого уровень воды в городских коммуникациях резко вырос. Позже спасатели выловили из воды восемь тел.