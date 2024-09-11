Организаторам экскурсии в московский коллектор предъявили обвинение

Организаторам нелегальной экскурсии по коллекторам подземной реки Неглинки в Москве предъявлено обвинение в окончательной редакции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
Следователь ознакомил обвиняемых Александра Кима и Никиту Дубас и их адвокатов с заключениями экспертиз и уведомил об окончании следственных действий.
Ранее 11 сентября сообщалось, что фигуранты дела пытались скрыть от следствия информацию со своих телефонов и якобы сохранить в тайне переписку с третьим обвиняемым, который находится в розыске.
Ким и Дубас обвиняются по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). В деле могут появиться новые обвиняемые.
Днем 20 августа 2023 года участники экскурсии по подземным коллекторам спустились под землю через кирпичный коллектор 1906 года в районе Олимпийского проспекта. В этот день на столицу обрушился сильный ливень, из-за которого уровень воды в городских коммуникациях резко вырос. Позже спасатели выловили из воды восемь тел. Следователи возбудили уголовное дело.