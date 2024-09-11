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17:11, 11 сентября 2024Силовые структуры

Организаторам экскурсии в московский коллектор предъявили обвинение

СК предъявил обвинение фигурантам дела о гибели людей на экскурсии в Москве
Начало событий в новости Раскрыта попытка организаторов экскурсии по коллекторам скрыть от следствия данные

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Организаторам нелегальной экскурсии по коллекторам подземной реки Неглинки в Москве предъявлено обвинение в окончательной редакции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Следователь ознакомил обвиняемых Александра Кима и Никиту Дубас и их адвокатов с заключениями экспертиз и уведомил об окончании следственных действий.

Ранее 11 сентября сообщалось, что фигуранты дела пытались скрыть от следствия информацию со своих телефонов и якобы сохранить в тайне переписку с третьим обвиняемым, который находится в розыске.

Ким и Дубас обвиняются по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). В деле могут появиться новые обвиняемые.

Днем 20 августа 2023 года участники экскурсии по подземным коллекторам спустились под землю через кирпичный коллектор 1906 года в районе Олимпийского проспекта. В этот день на столицу обрушился сильный ливень, из-за которого уровень воды в городских коммуникациях резко вырос. Позже спасатели выловили из воды восемь тел. Следователи возбудили уголовное дело.

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      Любовь Ширижик
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