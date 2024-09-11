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08:48, 11 сентября 2024Силовые структуры

Стало известно о возможном появлении новых обвиняемых в деле об экскурсии в Москве

ТАСС: в деле о диггерской экскурсии в Москве могут появиться новые обвиняемые

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В рамках уголовного дела о диггерской экскурсии в Москве могут появиться новые обвиняемые. Об этом сообщает ТАСС.

Суд постановил, что по делу еще не установлены все соучастники преступления. Пока фигурантами дела являются 31-летний Никита Дубас, 35-летний гендиректор компании «Спутник» Александр Ким и гендиректор туристической фирмы «Авангард» Александр Лазовский.

21 августа 2023 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело после экскурсии по подземным коллекторам. По версии следствия, организаторы тура понимали все риски, но не отменили экскурсию в дождь. Кроме того, подземные экскурсии компании «Спутник» не были согласованы с муниципальными службами Москвы, что также предусматривает наказание.

После экскурсии восьмерых человек обнаружили без признаков жизни.

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      Екатерина Кашурникова
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