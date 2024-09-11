Раскрыта попытка организаторов экскурсии по коллекторам скрыть от следствия данные

Фигуранты дела о гибели людей на Неглинке хотели скрыть информацию от следствия

Двое обвиняемых по делу об организации нелегальной экскурсии по коллекторам подземной реки Неглинки в Москве Александр Ким и Никита Дубас пытались скрыть от следствия информацию со своих телефонов. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом они хотели сохранить в тайне переписку с третьим обвиняемым, который находится в розыске. Это обстоятельство стало одним из оснований для продления их ареста.

Ким и Дубас проходят обвиняемыми по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). При этом защита подсудимых подчеркивает, что один из фигурантов добровольно приехал в Москву и пытался помочь следствию. Ранее Басманный суд Москвы продлил их арест. Они были арестованы 23 августа 2023 года.