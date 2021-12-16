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Уральский миллиардер подарил дома двум российским семьям

Миллиардер Игорь Алтушкин обеспечил жильем две семьи, обратившиеся в Фонд Святой Екатерины

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Глава «Русской медной компании» и председатель совета Фонда святой Екатерины Игорь Алтушкин обеспечил жильем две российские семьи. Об этом сообщает KP.RU.

Уральский миллиардер подарил два новых дома семьям, обратившимся за помощью в фонд. Щедрый подарок получили Сюзанна и Виталий Серебряковы из Михайловска, а также жители деревни Поварня Алена и Сергей Басараб.

Как уточняет издание, Серебряковы до настоящего момента жили в ветхом доме, разрушающемся от сырости и старости. Семья из 11 человек проживала на 38 квадратных метрах. Сюзанна Серебрякова призналась, что не ждала ответа на письмо, направленное в фонд. «Нам помогли выбрать дом и приобрести его. Почти месяц мы жили как в гостях, а когда дети только зашли, то даже не поверили, что все это наше», — добавила она.

Получившие второй дом Алена и Сергей Басараб рассказали, что в январе 2021 года они вместе с детьми лишились своего жилища из-за пожара. Летом россияне приступили к возведению нового дома. Супруги обратились за помощью в фонд, где им помогли завершить строительство. Встречать Новый год они планируют уже в собственном доме.

В ноябре сообщалось, что Алтушкин подарил благоустроенную квартиру семье, воспитывающей семерых детей. Уточнялось, что отец получившего щедрый подарок многодетного семейства — Алексей Кистол — трудится в Храме на Крови, в то время как его жена Наталья работает учителем в Свято-Симеоновской гимназии. Представители Фонда Святой Екатерины рассказали, что россияне, а также их дети и родители все это время жили в ужасных условиях: обивка со стен и потолка их жилища давно начала осыпаться, а отопления не хватало для обогрева даже одной комнаты.

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Варвара Кошечкина
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