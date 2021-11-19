Уральский миллиардер подарил квартиру многодетной семье

Уральский миллиардер Игорь Алтушкин подарил благоустроенную квартиру семье, воспитывающей семерых детей. Как уточняет KP.RU, до этого жители Екатеринбурга ютились в бараке 1948 года постройки.

Отец получившего щедрый подарок многодетного семейства — Алексей Кистол — трудится в Храме на Крови, в то время как его жена Наталья работает учителем в Свято-Симеоновской гимназии. Представители Фонда Святой Екатерины рассказали, что россияне, а также их дети и родители все это время жили в ужасных условиях: обивка со стен и потолка их жилища давно начала осыпаться, а отопления не хватало для обогрева даже одной комнаты.

Возможности приобрести жилье у соотечественников не было. «В легкие морозы дети были вынуждены ходить дома в валенках, чтобы не замерзнуть, а теперь в квартире есть теплый пол», — отметили в пресс-службе фонда.

Наталья Кистол призналась, что ей не хватает слов, чтобы выразить свою благодарность. «Это долгожданное счастье для нас», — сказала она, добавив, что оба родителя сосредоточены на том, чтобы достойно воспитать своих детей.

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