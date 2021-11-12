Россиянам раскрыли правильный способ подарить квартиру

В Росреестре раскрыли правильный способ подарить квартиру. Подробную информацию о процедуре разместили на сайте службы. Для успешного совершения сделки необходимо корректно составить договор между прежним и новым владельцами.

Все детали порядка дарения прописаны в 32 главе Гражданского кодекса. Подарить дом или квартиру россиянин может самостоятельно или через представителя, на которого необходимо составить доверенность. Граждане России имеют право передавать в качестве подарка как недвижимость, так и имущественные права, например, право требования по договору участия в долевом строительстве.

В службе разъяснили, что устное обещание подарить квартиру или дом юридической силы не имеет. Одаряемый получает жилье в собственность только после того, как обеими сторонами подписан договор, а в Росреестре зарегистрирован переход права собственности.

Россиянам не обязательно удостоверять сделку дарения у нотариуса. Эта процедура требуется лишь в некоторых случаях — например, когда в дар преподносится доля недвижимости. Заявление на госрегистрацию прав по договору может быть подано самостоятельно через МФЦ, офисы Кадастровой палаты, а также на электронном сервисе сайта Росреестра.

В некоторых случаях получатель подарка должен заплатить налог в 13 процентов от кадастровой стоимости объекта. Такая обязанность ложится на одаряемого в том случае, если он не является близким родственником бывшего собственника — от налога освобождаются только супруг, родители и дети (в том числе усыновители и усыновленные), дедушка, бабушка, внуки, братья и сестры.

При дарении необходимо также оплатить госпошлину. Сумма зависит от вида недвижимости и способа подачи документов. Например, если получатель подает документы на регистрацию в бумажном виде, госпошлина составит 2 тысячи рублей, а если в электронной форме — 1,4 тысячи рублей.

При некоторых обстоятельствах закон запрещает россиянам дарить недвижимость. К примеру, законные представители детей до 14 лет и недееспособных граждан не могут передать недвижимость своих подопечных в качестве подарка. Кроме того, работники организаций, предоставляющих образовательные, медицинские или социальные услуги, не имеют право получать в дар жилье от тех, кто находится на лечении, содержании или воспитании в этих учреждениях, а также от их родственников. Запрет на дарение недвижимости распространяется также на государственных и муниципальных служащих и сотрудников центробанка, если подарок связан с исполнением ими служебных обязанностей.

В октябре адвокат КА Pen & Paper Александра Харина предупредила россиян о наиболее распространенных махинациях родственников с недвижимостью. Чаще всего близкие обманывают с помощью подделки документов и использования доверенностей. Харина призвана граждан к осторожности, так как о факте хищения пострадавший может узнать спустя несколько месяцев или лет, когда вернуть собственность будет очень сложно.