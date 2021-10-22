Блогеры подарили прожившей 35 лет в железной бочке россиянке квартиру

Россиянке Светлане Черновой из Омска, которая около 35 лет прожила в железной бочке, подарили однокомнатную квартиру. Средства за два дня собрали блогеры, они же вместе с женщиной и выбирали недвижимость для покупки, передает радиостанция «Говорит Москва».

Прославившаяся на всю страну из-за истории проживания в бочке без света, воды и других бытовых удобств 64-летняя женщина ранее сообщала, что помогать ей с квартирным вопросом взялись блогеры из Москвы и Новосибирска. Пенсионерка рассказала, что ей собираются приобрести недвижимость с ремонтом и мебелью. В пятницу, 22 октября, стало известно, что омичке купили квартиру за два миллиона рублей.

Ранее жительница Омска согласилась заселиться в муниципальное жилье по предложению мэрии. Администрация города приняла от пенсионерки письменное согласие. Плата за такую квартиру по коммерческому найму составила бы не более трех тысяч рублей в месяц.

Чернова в октябре 2021-го рассказала о своих пугающих условиях проживания журналистам портал 72.ru. Женщина заселилась в бочку 1980-х годах, чтобы быстрее добиться квартиры от завода, где работала крановщиком. В перестройку предприятие закончило свое существование, а россиянка так и не получила обещанную квартиру.