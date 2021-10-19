Российские блогеры купят квартиру прожившей десятки лет в бочке женщине

Ставшая известной в интернете благодаря своей истории 35-летнего проживания в железной бочке россиянка Светлана Чернова получила новое предложение о решении квартирного вопроса. С покупкой жилья омичке помогут российские блогеры, сообщила она журналистам ТАСС 19 октября.

Женщина рассказала, как московские и новосибирские блогеры отреагировали на сообщения в СМИ о том, что она десятки лет живет в ужасных условиях без воды, отопления и электричества. «Блогеры купят мне квартиру. Я вчера уже ездила, смотрела. Хорошая квартира, но нет балкона. Они приехали в Омск, со мной ходят. Теперь они новую нашли, с балконом», — рассказала Чернова.

Речь идет о новой однокомнатной квартире стоимостью около 2,2 миллиона рублей. «Жилье с ремонтом, и мебель они будут покупать», — пояснила пенсионерка. Ранее жительница Омска согласилась переехать в муниципальное жилье по коммерческому найму, сообщили в городской администрации. Пенсионерка подтвердила мэрии свое намерение письменным согласием. Плата за квартиру будет составлять от 800 рублей до трех тысяч.

Об ужасающих условиях проживания пенсионерки Черновой стало известно в октябре 2021-го. Женщина начала жить в бочке в 1980-х годах, желая таким образом быстрее получить жилье от завода, где работала. В перестройку очередь на выдачу квартир отменили, так как предприятие закрылось.