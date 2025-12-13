Реклама

04:56, 13 декабря 2025Мир

Заморозку российских активов назвали полнейшим фарсом

Профессор Малинен назвал фарсом заморозку Европой активов России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Reuters

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что Еврокомиссия хочет конфисковать активы России под надуманными предлогами. Об этом он написал в социальной сети Х.

По словам эксперта, обоснование заморозки российских активов не соответствует реальности. При этом настоящей причиной экономического упадка Европы следует считать ограничения против Москвы.

«Каким образом война России на Украине способствовала возникновению экономических "трудностей" внутри Европейского союза? Подавляющее большинство из них вызвано санкциями, введенными самим ЕС! Все это — полнейший фарс и преднамеренное разрушение верховенства права в Европе», — заключил Малинен.

Ранее Евросоюз бессрочно заблокировал замороженные активы России. Известно, что таким образом было устранено «серьезное препятствие для использования этих средств для оказания помощи Украине».

