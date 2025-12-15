Американский экономист назвал Европу глупой из-за идеи о конфискации активов России

Экономист Сакс: Решение о конфискации активов России покажет глупость Европы

Если европейские лидеры примут решение о конфискации замороженных российских активов, это покажет, насколько они глупы. Об этом рассказал американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, его слова приводит РИА Новости.

«Если Европа окажется настолько глупа, что фактически конфискует российские финансовые активы, то потребуется еще больше времени на устранение ущерба и возвращение российских активов», — пояснил собеседник агенства.

Также Сакс отметил, что между Европой и РФ установились естественные крепкие торговые связи, но на то, чтобы компенсировать ущерб, созданный в политическом поле, потребуется много времени.

Ранее стало известно, что ЕС усиливает давление на премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера, угрожая стране изоляцией, если она не согласится изъять российские замороженные активы для их последующей передачи Украине в качестве так называемого репарационного кредита.