22-летняя девушка украла 28 бутылок вина и устроила скоростные гонки с полицией

В США 22-летняя девушка украла 28 бутылок вина и устроила гонки с полицией

В США арестовали жительницу штата Алабама, которая украла из магазина 28 бутылок вина и попыталась скрыться на автомобиле со скоростью 190 километров в час. Об этом сообщает WALA.

Инцидент произошел 15 декабря в городе Давни. 22-летняя Джалеа Дениз Вашингтон вынесла из супермаркета коробку вина и несколько упаковок бараньих отбивных, загрузила их в багажник и попыталась скрыться. Полиция быстро засекла ее автомобиль. Девушка отказалась остановиться и устроила скоростные гонки с полицией.

Уезжая от погони, Вашингтон разогналась до 190 километров в час, а, выезжая на магистраль, столкнулась с другим автомобилем. В итоге ее удалось задержать на мосту, где было плотное движение. Украденные продукты изъяли и вернули в супермаркет. Кроме того, выяснилось, что девушку уже разыскивали за крупную кражу. В полиции заявили, что последнее обстоятельство могло быть главной причиной ее попытки сбежать столь рискованным способом.

