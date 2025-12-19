Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:02, 19 декабря 2025Из жизни

22-летняя девушка украла 28 бутылок вина и устроила скоростные гонки с полицией

В США 22-летняя девушка украла 28 бутылок вина и устроила гонки с полицией
Никита Савин
Никита Савин

Фото: VDB Photos / Shutterstock / Fotodom

В США арестовали жительницу штата Алабама, которая украла из магазина 28 бутылок вина и попыталась скрыться на автомобиле со скоростью 190 километров в час. Об этом сообщает WALA.

Инцидент произошел 15 декабря в городе Давни. 22-летняя Джалеа Дениз Вашингтон вынесла из супермаркета коробку вина и несколько упаковок бараньих отбивных, загрузила их в багажник и попыталась скрыться. Полиция быстро засекла ее автомобиль. Девушка отказалась остановиться и устроила скоростные гонки с полицией.

Уезжая от погони, Вашингтон разогналась до 190 километров в час, а, выезжая на магистраль, столкнулась с другим автомобилем. В итоге ее удалось задержать на мосту, где было плотное движение. Украденные продукты изъяли и вернули в супермаркет. Кроме того, выяснилось, что девушку уже разыскивали за крупную кражу. В полиции заявили, что последнее обстоятельство могло быть главной причиной ее попытки сбежать столь рискованным способом.

Материалы по теме:
Круто сваренный Он угонял машины, воровал миллионы и убегал от сыщиков. Теперь ему шьют убийство
Круто сваренныйОн угонял машины, воровал миллионы и убегал от сыщиков. Теперь ему шьют убийство
20 июня 2018
Глушилки-заводилки Профессионалы угоняют машины за считаные секунды. Вот как они это делают
Глушилки-заводилкиПрофессионалы угоняют машины за считаные секунды. Вот как они это делают
29 ноября 2018
Сибирский форсаж. Как семья воров на полной скорости грабила фуры на российских дорогах
Сибирский форсаж.Как семья воров на полной скорости грабила фуры на российских дорогах
17 августа 2021

Ранее в США задержали женщину, которая угнала машину по странной причине. После ареста американка заявила, что устала идти пешком и решила позаимствовать чужой автомобиль.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Важнейший покупатель российской нефти охладел к ней

    Российские роддома хотят оборудовать «прослушкой». Что ждет беременных

    Раскрыты истоки могущества четырех таинственных кланов

    В России оценили решение Европы по замороженным активам

    Простая привычка помогла снизить давление без лекарств

    В НАТО признали неготовность к затяжному конфликту с Россией

    Пушков высказался об отказе Евросоюза предоставлять кредит Киеву

    Мальчик в поезде познакомился с бойцами СВО и показал полученный от них подарок на видео

    Курс доллара в России взлетел

    IBU отказался рассмотреть иск российских биатлонистов в ускоренном порядке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok