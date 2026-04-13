Женщина два года провела в плену в подвале с постоянно работающим радио

В США женщина два года провела в плену, недоедала и мочилась в ведро

В городе Сагино, США, 58-летняя женщина, чья личность не раскрывается, сбежала из плена, в котором провела два года. Об этом сообщает MLive.

15 марта в полицию Сагино поступила жалоба на вандализм. Обратившиеся заявили, что некая женщина разбила окно их дома. Прибыв на место преступления, правоохранители обнаружили крайне истощенную женщину. Она призналась, что только сбежала из плена и разбила окно, чтобы привлечь внимание полиции.

По словам пострадавшей, с марта 2024 года ее не выпускала из подвала жена покойного брата — Таша Бимон. Большую часть времени пленница просто лежала на матрасе рядом с постоянно работающим радио. Ее очень редко кормили и поили, а мочиться ей приходилось в ведро.

Женщина рассказала, что обычно в доме всегда кто-то находился. Однако 15 марта она осталась одна и решила воспользоваться этой возможностью.

Полиция пришла с проверкой в дом Бимон, чтобы подтвердить полученные показания. В подвале полицейские нашли матрас, лежащий на полу, громко играющее радио и ведро с 23 литрами мочи.

Пострадавшую срочно госпитализировали. Врачи заявили, что ей не прожить без медицинской помощи из-за тяжелой степени истощения. Пока она остается в больнице.

2 апреля полиция арестовала Бимон. Она признала свою вину. Предполагается, что женщина держала сестру мужа в плену, чтобы забирать себе полагающиеся ей выплаты.

