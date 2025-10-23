Из жизни
19:14, 23 октября 2025Из жизни

Пожилая пара пять лет держала женщину в плену и заставляла ее мыться отбеливателем

Во Франции женщина пять лет провела в плену, жила в саду и ела кашу с мылом
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Radio France - Hélène Roussel

Во Франции 45-летняя женщина сбежала из плена, в котором провела последние пять лет. Об этом сообщает FranceBleu.

По словам жертвы, ее мучительница изначально была ее соседкой. Однажды к ней переехал ее пожилой возлюбленный. Вместе они отобрали у 40-летней женщины ее деньги, получили доступ к ее пособиям и банковским счетам и стали держать ее на улице.

Сначала ей приходилось жить в палатке в саду, а затем пара заперла ее в гараже. Как рассказывает женщина, она спала на шезлонге и испражнялась в горшок или пластиковые пакеты. В качестве еды мучители давали ей кашу с мылом и заставляли ее мыться отбеливателем. Так продолжалось пять лет, пока пленница не сбежала.

Пока мужчина смотрел телевизор, она пробралась к дому соседа и рассказала ему обо всем. Тот вызвал полицию. Полицейские осмотрели жертву и пришли к выводу, что она страдала от переохлаждения. Кроме того, за время в неволе она похудела на 50 килограммов.

Полицейские обыскали дом пожилой пары и нашли подтверждение словам жертвы. 82-летнему мужчине и 60-летней женщине предъявили обвинения в пытках.

Ранее сообщалось, что в городе Свентохловице, Польша, полиция спасла из родительского плена 42-летнюю женщину Миреллу. По ее словам, ее не выпускали из комнаты 27 лет.

    Все новости