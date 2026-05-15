19:40, 15 мая 2026

На стенах Казанского Кремля установили рекорд России

Самую длинную новостную бегущую строку в России запустили в Казани
Алина Черненко

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

На стенах Казанского Кремля установили рекорд России — там запустили самую длинную новостную бегущую строку. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства культуры Республики Татарстан.

Уточняется, что ее длина — 481 метр. Представитель Книги рекордов России зафиксировал достижение в номинации «Самая большая протяженность проекции (мэппинга) в формате новостной строки».

Мероприятие прошло в рамках «КазаньФорума» и официального открытия программы «Казань — культурная столица исламского мира». Бегущая строка будет работать с 14 по 16 мая. Кроме того, жители и гости города могут впервые увидеть масштабное мэппинг-шоу на мечети Кул-Шариф.

Ранее Казань вошла в список самых популярных городов России для летнего отдыха. Средняя продолжительность бронирования жилья там составляет три дня.

