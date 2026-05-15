16:24, 15 мая 2026

Названы самые популярные города России для летнего отдыха

Зарина Дзагоева
Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Адлер, Сочи, Калининград, Казань, Эстосадок, Нижний Новгород, Владивосток и Зеленоградск названы самыми популярными городами России для летнего отдыха в 2026 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис OneTwoTrip.

Аналитики выяснили, что средняя продолжительность бронирования жилья в этих городах составляет 3 дня. Чаще всего туристы выбирают отели и квартиры за 10,3 тысячи рублей в сутки. Также стало известно, что оздоровительный и нестандартный отдых показал большой рост год к году.

Ранее сообщалось, что россияне начали чаще путешествовать и проводить отпуск в своей стране в 2026 году.

