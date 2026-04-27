15:08, 27 апреля 2026

Единственная женщина-пилот была уволена из авиакомпании после жалобы мужчин

Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Joe Scarnici / Getty Images for Avelo Air

Компания Avelo Airlines исключила из летного состава единственную женщину, занимавшую должность командира воздушного судна (КВС), после жалобы на нее от сотрудников-мужчин. Об этом сообщил портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

В ходе работы авиатор Кимберли Даффи обнаружила регулярные нарушения правил эксплуатации лайнеров во время авиаперевозок, такие как игнорирование использования противообледенительной системы на крыльях самолетов, применение неверных схем устройства Boeing 737 и ошибочное начисление летных часов членам экипажа, приводящее к неоплачиваемым переработкам.

А после совместной работы с мужчиной, который занимал должность КВС, она пожаловалась на его безответственное отношение к правилам безопасности полетов. При этом когда Даффи попыталась оспорить поведение командира, тот якобы передал ложную информацию по радиосвязи, что она недееспособна. Также женщина-пилот уличила авиаперевозчика в сексизме — работающие в авиакомпании мужчины считали ее высокомерной. После этого она была уволена.

Уточняется, что Даффи предоставили возможность уйти по собственному желанию, чтобы не портить репутацию, однако после ее отстранения компания Avelo указала причиной в базе данных Федерального управления гражданской авиации США (FAA) «увольнение» — это может помешать женщине устроиться на другую работу.

На данный момент Даффи подала иск на перевозчика и отправила подробный отчет в FAA. Уточняется, что Avelo Airlines пока официально не ответила на претензию.

Ранее пассажирский самолет без разрешения пролетел над крышами жилых домов и попал на видео. Авиаперевозчик не оценил маневр, который был выполнен без его ведома и согласия, и подал на КВС заявление в полицию.

