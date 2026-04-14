Миру предсказали самый тяжелый экономический кризис

Вучич: Миру предстоит пережить тяжелейший со времен Великой депрессии кризис

Миру не избежать экономического кризиса, который, возможно, окажется самым сильным со времен Великой депрессии (1929-1930 годы). Такой прогноз сделал президент Сербии Александр Вучич. Его процитировало ТАСС.

Впрочем, он не исключил, что этот кризис будет вообще самым тяжелым за всю человеческую историю. Вучич обратил внимание, что в такие времена вспыхивают крупные политические конфликты, которые могут перерасти в военные по всему миру.

В конце марта 2026 года глава Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала констатировала, что мировой порядок необратимо изменился и прежнего положения дел уже не вернуть.

По прогнозам ООН, число голодающих в мире может вырасти на 45 миллионов человек и достигнуть рекордных значений.

В Международном валютном фонде полагают, что мировой экономике предстоит пройти проверку на прочность, однако даже при самом благоприятном исходе темпы ее роста упадут.