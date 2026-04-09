МВФ встревожился за мировую экономику и призвал не подливать масла в огонь

МВФ: Иранский кризис проверит мировую экономику на прочность

Конфликт на Ближнем Востоке привел к серьезному шоку в сфере поставок. Это констатировала директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Ее процитировало Bloomberg.

По ее словам, эта ситуация станет проверкой глобальной экономики на прочность, даже несмотря на то, что США и Иран договорились о перемирии. Георгиева рассказала, что скоро МВФ опубликует прогнозы по росту мировой экономики, но предупредила, что даже самые оптимистичные сценарии фонда предполагают снижение темпов. Это случится и в той ситуации, если американо-иранский мир окажется прочным.

Георгиева объяснила, что до начала боевых действий между США и Ираном ее организация собиралась повысить прогноз по глобальному экономическому росту. Однако урон, который понесли инфраструктура и цепочки поставок, перечеркнул эти планы.

В сложившейся ситуации она призвала политиков по всему миру быть очень осторожными и отказаться от таких предпринимаемых в одиночку шагов, как экспортный контроль, контроль цен и прочее. По ее словам, такие действия могут еще больше ухудшить глобальную ситуацию.

«Не подливайте масла в огонь», — сказала она.

В конце марта МВФ предупредил, что война США и Израиля против Ирана чревата глобальным и асимметричным шоком, который ухудшит перспективы тех экономик, которые едва успели оправиться от прошлых кризисов.