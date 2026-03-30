Миру предсказали глобальный и асимметричный шок

20:02, 30 марта 2026

МВФ: Война США против Ирана вызовет глобальный и асимметричный шок
Кирилл Луцюк

Фото: Majid-Asgaripour / Reuters

Война США и Израиля против Ирана чревата глобальным и асимметричным шоком, который ухудшит перспективы тех экономик, которые едва успели оправиться от прошлых кризисов. Об этом, как сообщило Bloomberg, предупредил Международный валютный фонд (МВФ).

По его данным, государства Африки и Азии, сильно зависящие от импорта нефти, уже сталкиваются с растущими трудностями в доступе к необходимым ресурсам даже по завышенным ценам.

Окончательное влияние ближневосточного кризиса будет зависеть от его продолжительности. Как полагают в МВФ, не исключено, что мир войдет в промежуточное состояние. Иными словами, сохранится напряженность, энергоносители останутся дорогими, а инфляцию будет трудно обуздать.

Кроме того, в фонде обратили внимание, что проблема заключается не только в перебоях поставок энергоносителей. Рост цен на продовольствие и удобрения затрагивает страны от Ближнего Востока до Латинской Америки. Продовольственная нестабильность угрожает государствам с низким уровнем доходов населения.

«Любой скачок цен на удобрения и продукты питания становится не только экономической, но и социально-политической проблемой, особенно в условиях ограниченных бюджетных ресурсов для смягчения последствий», — убеждены в МВФ.

До этого Всемирная торговая организация констатировала, что мировой порядок необратимо изменился и прежнего положения дел уже не возвратить. Глобальная торговая система сталкивается со значительной неопределенностью из-за конфликта на Ближнем Востоке и влияния американских тарифов на страны по всему миру.

