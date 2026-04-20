11:06, 20 апреля 2026

Стало известно об ожиданиях Индии от Су-57 с «изделием 30»

MWM: Индия расширит заказы после получения первых 40 истребителей Су-57М1
Иван Потапов
Фото: Нина Падалко / РИА Новости / Пресс-служба ОАК

Можно ожидать, что Индия расширит заказы на российские самолеты пятого поколения после получения первых 40 усовершенствованных истребителей Су-57М1 — усовершенствованной версии боевых самолетов Су-57, оснащенных двигателями АЛ-51Ф-1 («изделие 30»). Об этом стало известно Military Watch Magazine (MWM).

Журнал со ссылкой на источник пишет, что лицензированное производство истребителей российской разработки может начаться после того, как Нью-Дели получит от Москвы первые 40 новых самолетов, которые будут выпущены на территории России. Издание отмечает, что ранее аналогично Индия поступала и с контрактом на истребители Су-30МКИ.

«Ожидается, что Су-57М1 будет оснащен новым двигателем АЛ-51Ф-1, что позволит ему превзойти [американский] F-22 и потенциально сравняться с китайским J-20 по суммарной тяге, при этом значительно снизив требования к техническому обслуживанию и улучшив показатели готовности к эксплуатации», — говорится в публикации.

Там же отмечается, что Су-57М1 получит обновленный фюзеляж, обеспечивающий большую подъемную силу и улучшенную устойчивость на сверхзвуковых скоростях, а также улучшенные возможности малозаметности. Кроме того, усовершенствованный Су-57 будет оснащен новым радаром.

«Вариант Су-57М1, адаптированный под индийские требования, включая добавление кресла для второго пилота и индийской авионики, может потенциально конкурировать с базовым Су-57 на экспортных рынках, а совместное владение технологиями может сделать это весьма прибыльным для индийского оборонного сектора», — заключает журнал.

Ранее MWM сообщил, что комплекс дополнительных радаров обеспечивает выдающуюся ситуационную осведомленность российских систем противовоздушной обороны С-400.

Также в апреле журнал сообщил, что французские истребители Rafale, дислоцированные в Литве, встретились с российскими Су-30СМ, которые, как предполагается, базируются в Калининградской области.

