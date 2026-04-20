02:00, 20 апреля 2026

На Западе впечатлились «Надгробием» российской С-400

MWM: Комплекс радаров обеспечивает выдающуюся осведомленность С-400
Иван Потапов
Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

Комплекс дополнительных радаров обеспечивает выдающуюся ситуационную осведомленность российских систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400, впечатляется Military Watch Magazine (MWM).

«Система разрабатывалась с конца 1990-х годов специально для противодействия новым вызовам со стороны самолетов и ракет с улучшенными возможностями малозаметности и уменьшенной радиолокационной заметностью, при этом использование нескольких типов взаимодополняющих радаров обеспечивает особенно четкое представление о поле боя», — говорится в публикации.

Так, основной радар 91Н6 — Big Bird («Большая птица») по кодификации НАТО — обеспечивает сканирование воздушного пространства на предмет поиска крупных целей вроде самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-7 Wedgetail на дальности до 600 километров. «Радар может одновременно отслеживать сотни целей и передает данные на командный пункт. Он работает в нескольких диапазонах и обладает электронной защитой (устойчивостью) к помехам», — пишет издание.

Другой радар — мобильный многофункциональный радар 92Н6 Grave Stone («Надгробный камень») — предназначен для отслеживания целей и наведения на них ракет-перехватчиков. Радар может наводить несколько ракет одновременно и обеспечивать корректировку траектории на конечном этапе их полета.

«В дополнение к 91Н6 и 92Н6, 96Л6 служит дополнительной трехкоординатной радиолокационной станцией обнаружения, охватывающей широкий диапазон высот, и предназначена для обнаружения низколетящих самолетов, крылатых ракет и заполнения пробелов в зоне покрытия двух основных радиолокационных станций», — пишет MWM, отмечая, что 96Л6 работает на дальности до 300 километров.

Еще один радар, который может использоваться С-400 — 59H6-E («Противник-ГЕ») — работает на низкой частоте, что позволяет ему обнаруживать малозаметные крылатые ракеты и самолеты. Также в контур С-400 все чаще, как пишет журнал, интегрируются радары 55Ж6М («Небо-М»), объединяющие несколько радиолокационных модулей в единую сетевую систему. По данным издания, станция 55Ж6М считается «значительным улучшением, позволяющим С-400 поражать самолеты-невидимки, поскольку ее способность работать на нескольких частотах значительно снижает эффективность малозаметных технологий».

Нередко в составе С-400 можно увидеть, как утверждает издание, универсальные передвижные вышки 40В6М и 40Б6М, предназначены для подъема радаров. «Эти системы могут значительно повысить эффективность таких радаров, как 96Л6, поскольку они частично обходят главный недостаток наземных радаров, а именно радиолокационный горизонт, за счет увеличения прямой видимости и значительного расширения дальности обнаружения», — говорится в публикации.

В январе 2022-го пресс-служба Центрального военного округа сообщила о поступлении радиолокационных станций «Небо-Т», которые защитят Поволжье и Урал от аэродинамических и баллистических угроз.

В марте 2020 года ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, сообщил, что вторая загоризонтная станция «Контейнер», радиолокационное поле которой накроет практически всю Европу, будет развернута под Калининградом.

