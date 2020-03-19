Российский «Контейнер» накроет Европу из Калининграда

Вторая загоризонтная радиолокационная станция (РЛС) «Контейнер», радиолокационное поле которой накроет практически всю Европу, будет развернута под Калининградом, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

По словам собеседника, сейчас рассматривается несколько вариантов площадок для размещения РЛС, которую планируется поставить в область «в ближайшей перспективе».

Источник добавил, что «вторая РЛС дополнит заступившую на дежурство в Мордовии и сможет мониторить всю Европу, включая территорию Великобритании», на дальности до трех тысяч километров. «За счет объединения данных от обеих станций повысится точность отслеживания целей», — сказал собеседник.

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В октябре 2019 года генеральный директор Научно-исследовательского института дальней радиосвязи Кирилл Макаров сообщил, что размещение «Контейнера» в глубине России объясняется существованием мертвой зоны радиусом 900 километров.

В декабре 2018 года Минобороны России сообщало, что «Контейнер» в населенном пункте Ковылкино в Мордовии вступил на опытно-боевое дежурство.

«Контейнер» способен обнаруживать все типы аэродинамических целей, в частности, самолеты боевой, стратегической авиации, крылатые ракеты и гиперзвуковые летательные аппараты. Работа РЛС основана на явлении отражения радиоволн декаметрового диапазона от ионосферы.

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