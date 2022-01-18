Российское «Небо» защитит Поволжье и Урал

В Центральный военный округ (ЦВО) поступили радиолокационные станции «Небо-Т», которые защитят российские Поволжье и Урал от аэродинамических и баллистических угроз, пишет ТАСС.

«В ближайшие дни они заступят на боевое дежурство в регионах Урала и Поволжья», — сообщает пресс-служба ЦВО.

Отмечается, что «Небо-Т» позволяет находить и сопровождать воздушные угрозы в радиусе до 600 километров.

В марте 2020 года ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, сообщил, что вторая загоризонтная РЛС «Контейнер», радиолокационное поле которой накроет практически всю Европу, будет развернута под Калининградом.

В апреле того же года «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны России, сообщили, что РЛС «Небо-М» и «Подлет», усиленные автоматической системой управления (АСУ) «Фундамент-М», прикроют небо Дальнего Востока.

В октябре 2019 года генеральный директор НИИДАР Кирилл Макаров сообщил, что размещение «Контейнера» в глубине России объясняется существованием мертвой зоны радиусом 900 километров.