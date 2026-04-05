12:20, 5 апреля 2026

Россиян заверили в отсутствии планов по 12-часовому рабочему дню и шестидневке

Глава РСПП Шохин: Шестидневка и 12-часовой рабочий день в России не обсуждаются
Платон Щукин
Платон Щукин

Фото: Naypong Studio / Shutterstock / Fotodom  

Вопрос о переводе россиян на 12-часовой рабочий день и шестидневную рабочую неделю не обсуждается и не планируется, потому что нужды в этом сейчас нет, хотя безработица в стране находится на исторических минимумах. Таким образом инициативу миллиардера Олега Дерипаски прокомментировал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, передает ТАСС.

Тем не менее он признал, что в Госдуме рассматривается закон о «повышении гибкости на рынке труда», в рамках которого будут сняты текущие ограничения на сверхурочные работы. «Наверное, его примут скоро, может быть даже в этой сессии», — предположил Шохин.

При этом глава РСПП заверил, что увеличение годового лимита переработок с 120 до 240 часов будет выгодно в первую очередь самим сотрудникам, потому что сверхурочные работы хорошо оплачиваются и позволяют заработать. «Речь идет о том, чтобы люди подрабатывали на своем рабочем месте, а не курьерами и так далее», — объяснил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Дерипаски, заявил, что каждый работодатель вправе устанавливать свой график, а дальше уже сотрудник может соглашаться с ним или нет. Что касается соответствующей законодательству оплаты переработок, то, как отметил представитель Кремля, «это уже как у кого получается».

В первый раз Дерипаска рассказал о необходимости ввести в России 72-часовую рабочую неделю 30 марта, вскоре после состоявшейся в рамках съезда РСПП закрытой встречи бизнеса с президентом Владимиром Путиным. По мнению миллиардера, страна находится в периоде тяжелой трансформации, который уже не пройти только за счет изменения денежно-кредитной политики или восстановления разгромленных «силовиками правовых институтов, на которых, как на фундаменте, держались инвестиции в российскую экономику».

Инициативу бизнесмена раскритиковали политики, профсоюзные и общественные деятели. Одни предположили, что Дерипаска хочет устроить в России негритянскую плантацию, а другие предложили миллиардеру самому пару лет поработать на заводе шесть дней в неделю по 12 часов.

