20:38, 31 марта 2026

Дерипаске предложили поработать на заводе шесть дней в неделю по 12 часов

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российскому миллиардеру Олегу Дерипаске, предложившему ввести в стране шестидневную рабочую неделю и 12-часовой рабочий день, стоило бы самому поработать год или два в таком графике на заводе. Об этом в комментарии ТАСС заявил заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.

Он напомнил, что в соответствии с законодательством переработки носят добровольный характер, а оплачивать их нужно в двойном размере.

«В соответствии со статьей 7 нашей Конституции Россия — социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь, охрану труда и здоровья людей», — подчеркнул Гриб.

Сам бизнесмен, объясняя скандальную инициативу, указывал, что не видит другого выхода из кризиса, в который попала страна. По его мнению, спасти ситуацию уже не сможет ни снижение ключевой ставки, ни другие методы, потому что Россия находится в периоде тяжелой трансформации от глобальных возможностей к региональным со множеством ограничений.

Также Дерипаска считает, что текущие сложности уже нельзя называть следствием «разгрома силовиками правовых институтов, на которых, как на фундаменте, держались инвестиции в российскую экономику». Поэтому, пессимистически заключает миллиардер, надеяться можно только на умение россиян в тяжелые минуты собраться и работать еще больше.

Депутат Госдумы Виталий Милонов сравнил предложенный миллиардером метод с превращением страны в негритянскую плантацию. По его мнению, инициатива никак не поможет России, а только усилит недовольство людей, вместо увеличения рабочего дня следует повышать производительность труда. Как это сделать, Милонов не уточнил.

