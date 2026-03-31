10:45, 31 марта 2026

Перспективу ввести шестидневку в России сравнили с негритянской плантацией

Вячеслав Агапов

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Ввод шестидневной рабочей недели с 12-часовыми сменами все равно, что превратить Россию в негритянскую плантацию. Таким сравнением инициативы поделился депутат Госдумы Виталий Милонов, его цитирует «Газета.ru».

Днем ранее миллиардер Олег Дерипаска заявил, что единственным выходом из нынешнего экономического кризиса в России станет введение 12-часового рабочего дня и шестидневной рабочей недели. С помощью таких мер можно пережить период тяжелой трансформации от глобальных возможностей к региональным со множеством ограничений, заявил бизнесмен.

По мнению Милонова, подобные инициативы никак не помогут экономике страны, а только вызовут всеобщее недовольство.

«Превращать страну в негритянскую плантацию из XVIII века — странное решение», — пояснил он и призвал работать над повышением производительности труда, а не создавать «потогонки».

Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в свою очередь заявила, что никто не мешает самому Дерипаске трудиться столько, сколько он считает нужным. Однако в рамках текущего законодательства установлена 40-часовая рабочая неделя с двумя выходным днями — это следствие победы рабочих классов. «Так что никаких 12-часовых рабочих дней не может быть даже при 6-дневной неделе. Есть баланс рабочего времени, который нужно соблюдать», — добавила Бессараб.

