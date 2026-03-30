18:16, 30 марта 2026РоссияЭксклюзив

В Госдуме ответили призвавшему ввести 12-часовой рабочий день миллиардеру

Бессараб назвала невозможным предложение Дерипаски о 12-часовом рабочем дне
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В России установлена 40-часовая рабочая неделя с двумя выходным днями, напомнила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат ответила призвавшему ввести 12-часовой рабочий день и 6-дневную рабочую неделю миллиардеру Олегу Дерипаске.

«Я бы хотела напомнить о том, что у нас давным-давно, еще при социализме, как говорится, победили рабочие классы. Рабочая неделя у нас 40-часовая с двумя выходными днями. То есть 5-дневная рабочая неделя», — отметила Бессараб.

Депутат напомнила, что отдых между рабочими днями должен составлять не менее 42 часов.

«Так что никаких 12-часовых рабочих дней не может быть даже при 6-дневной неделе. Есть баланс рабочего времени, который нужно соблюдать», — добавила она.

При этом никто не запрещает нашему уважаемому земляку работать самому столько, сколько ему нравится работать. Но это не значит, что он может то же самое требовать от своих работников

Светлана Бессарабчлен комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов

Ранее Дерипаска заявил, что единственным выходом из нынешнего экономического кризиса в России станет введение 12-часового рабочего дня и 6-дневной рабочей недели. По его словам, страна находится в периоде тяжелой трансформации от глобальных возможностей к региональным со множеством ограничений.

