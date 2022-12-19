Глава Минцифры рассказал о застрявших на Тайване российских процессорах

Глава Минцифры Шадаев объяснил нехватку российских процессоров проблемами с Тайванем

Количество устройств с российскими процессорами «Байкал» и «Эльбрус» могло быть гораздо большим, чем в настоящее время, если бы все произведенные на Тайване чипы были отгружены отечественным заказчикам. Об этом рассказал глава Минцифры Максут Шадаев, сообщает РБК.

Он пояснил, что интеллектуальные права и все разработки, использованные в процессорах, российские, однако производить их в стране, «исходя из топологических норм», возможности пока нет. Сроки решения проблемы Шадаев не обозначил.

По словам министра, доля компьютеров и серверов с российскими процессорами на рынке пока не превышает трех процентов. Однако если в 2019 году их количество исчислялось сотнями, то к концу 2022 года персональных компьютеров насчитывается уже 15 тысяч, а серверов и систем хранения — 8 тысяч.

Тайваньская компания TSMC, на мощностях которой выпускался «Эльбрус», заявила о прекращении сотрудничества с Россией 25 февраля, непосредственно после начала спецоперации России на Украине. В начале июня Министерство экономики Тайваня (MOEA) официально запретило экспорт в Россию и Белоруссию чипов с тактовой частотой более 25 мегагерц и литографического оборудования, которое можно использовать для производства микросхем.

Компания «Байкал Электроникс», отвечающая за производство чипов «Байкал», также столкнулась с отказом TSMC выпускать продукт. На этом фоне российский производитель задумался о заморозке проекта, хотя по итогам года планировал получить порядка 300 тысяч процессоров Baikal-S.

При этом в сентябре Минфин США включил главных отечественных производителей процессоров в так называемый SDN-лист, что означает требование для американских компаний свернуть с ними все операции. Как отмечают эксперты, теперь попытки обойти секторальные санкции через компании-прослойки стали бессмысленными, ни одно серьезное предприятие на такой риск не пойдет.

Кроме того, включение Великобританией в свой санкционный список российских производителей процессоров поставило под угрозу дальнейшую разработку линейки «Байкал». Вся она работает на архитектуре процессоров британской компании ARM, а для перспективных чипов Baikal M2, Baikal L, Baikal S2 производственная лицензия не куплена. Без нее зарубежные заводы не возьмутся за выпуск чипов.