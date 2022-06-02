Тайвань запретил поставки чипов в Россию

Власти Тайваня запретили поставки чипов и литографического оборудования в Россию

Министерство экономики Тайваня (MOEA) запретило экспорт в Россию и Белоруссию чипов с тактовой частотой более 25 МГц, пишет издание Digitimes.

Кроме того, нельзя поставлять микросхемы, у которых более 144 контактов. Также запрещаются импорт отдельных видов литографического оборудования, используемого для изготовления микросхем. Белоруссия попала под ограничения, потому что она может помочь России импортировать такие товары, считают власти Тайваня.

Полупроводниковое оборудование — основная статья экспорта Тайваня, на долю которого в 2021 году пришлось 32 процента от общего объема экспорта в стоимостном выражении. Главные рынки сбыта — Китай, Гонконг, Сингапур и США.

Ранее тайваньская компания TSMC обязалась полностью исполнять новые экспортные правила, что означает отказ от поставок чипов в Россию. На ее мощностях выпускается один из двух отечественных процессоров «Эльбрус». На фоне этого разработчик «Эльбруса» захотел перенести производство в Россию вместо Тайваня.