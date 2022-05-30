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Разработчик процессоров «Эльбрус» захотел перенести производство Россию

РБК: разработчик процессоров «Эльбрус» решил перенести производство с Тайваня в Зеленоград

Фото: Pixabay

Разработчик процессоров «Эльбрус» захотел перенести производство Россию, в настоящее время компания МЦСТ ведет переговоры о возможности изготавливать продукцию на фабрике «Микрон» в Зеленограде вместо Тайваня, где работа стала невозможна из-за санкций. Об этом рассказал РБК замгендиректора по маркетингу МЦСТ Константин Трушкин.

Тайваньское предприятие TSMC позволяет производить процессоры от 90 до 5 нанометров, также было запущено экспериментальное производство по 3-нанометровому техпроцессу и взято в разработку 2-нанометровое. Однако после введения ограничений сотрудничество прервалось, компаниям необходимо получать специальную лицензию США для экспорта высокотехнологичной продукции в Россию.

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«Видим, что на отечественных фабриках можно создавать достойные процессоры с суверенными российскими технологиями для критической информационной инфраструктуры, сферы информационной безопасности и других рынков. Для достижения достаточной практической производительности видим большой резерв в переработке исходного кода и оптимизации программного обеспечения под архитектуру "Эльбрус"», — заявил Трушкин.

Источник РБК на рынке IT отметил, что для переноса производства на фабрику «Микрон» потребуется не меньше года и несколько миллиардов рублей. При этом собеседник издания заявил, что в ближайшее время рассчитывать на современное производство не приходится, а переход на 90-нанометровые технологии является шагом назад.

Ранее стало известно, что расширение Великобританией санкционного списка поставило под удар российские процессоры «Байкал», так как они рискуют остаться без производственной лицензии на архитектуру процессоров британской компании ARM. В рамках заморозки активов и ограничения работы с контрагентами Лондон запретил оказание технологических услуг российским компаниям МЦСТ (выпускает процессоры «Эльбрус») и «Байкал Электроникс».

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Марина Совина
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