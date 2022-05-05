Британия оставит российский процессор без технологий

«Ъ»: российские процессоры «Байкал» будет негде производить из-за британских санкций

Расширение Великобританией санкционного списка поставило под удар российские процессоры «Байкал», так как они рискуют остаться без производственной лицензии на архитектуру процессоров британской компании ARM, пишет «Коммерсантъ».

В рамках заморозки активов и ограничения работы с контрагентами Лондон запретил оказание технологических услуг российским компаниям МЦСТ (выпускает процессоры «Эльбрус») и «Байкал Электроникс». Таким образом, британские предприятия не имеют права продолжать любые правоотношения с ними, в том числе продажу лицензий.

Все процессоры «Байкал» выпускаются на архитектуре ARM (ее также используют Apple, Nvidia, Qualcomm, Samsung и другие лидеры рынка), причем, как утверждает источник на рынке, «Байкал Электроникс» владеет проектировочными и производственными лицензиями на свои разработки вплоть до Baikal S (топология 16 нанометров). Однако для перспективных процессоров Baikal M2, Baikal L, Baikal S2 куплена только проектировочная лицензия.

Чтобы приобрести производственную, российской компании придется получить разрешение Управления по осуществлению финансовых санкций (OFCI), которое, ориентируясь на санкционный режим, скорее всего, не выдаст его. Без производственной лицензии с «Байкал Электроникс» не будет работать ни один производитель процессоров.

Собеседник издания отмечает, что в новых условиях имеются только два выхода. Либо искать фабрику, которая согласится пойти на нарушение патентного права ARM, что не слишком реально, либо переносить разработки на другие архитектуры — RISK V, MIPS, VLIW. Однако второй вариант потребует перепроектировки всего процессора и займет несколько лет.

После ввода российских войск на территорию Украины тайваньский производитель чипов TSMC, на мощностях которого выпускается процессор «Эльбрус», отказался от всех поставок в Россию. Руководство Тайваня, который является основным производителем чипов в мире, позднее подтвердило присоединение к санкционному режиму. Возможности переноса производства в Россию нет.