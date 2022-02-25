Тайвань подтвердил остановку экспорта чипов в Россию

Руководство Тайваня присоединилось к международным санкциям в отношении России в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом говорится в заявлении правительства республики. Также указано, что власти республики призывают стороны к проведению переговоров.

Тайвань является крупнейшим международным производителем микропроцессоров. Компания TSMC подтвердила, что обязалась полностью исполнять новые экспортные правила, что означает отказ от поставок чипов в Россию, сообщает Reuters со ссылкой на сообщение пресс-службы производителя.

На мощностях TSMC выпускается один из двух отечественных процессоров «Эльбрус». Руководство МЦСТ пока не комментировало возможности переноса производства. В России таких предприятий нет.

Ранее сообщалось, что Минцифры обсуждает с производителями компьютеров Lenovo, HP и Acer выпуск партии ноутбуков с российскими процессорами, в том числе с «Эльбрусом». Предполагалось, что речь пойдет о 50 тысяч устройств, покупателями которых выступят госорганы и силовые структуры.

В декабре прошлого года крупнейшие российские заказчики серверного оборудования протестировали вычислительную технику на отечественных процессорах и пришли к выводу, что использовать его в реальных условиях пока рано.